Планирующим отдыхать в Египте украинцам советуют оценить "неопределенную ситуацию" с безопасностью в стране

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев, которые планируют ехать в Египет, обратить внимание на неопределенную в стране ситуацию с безопасностью.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

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«МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют осуществить путешествие в Египет, учесть неопределенность ситуации с безопасностью в этой стране до завершения расследования причин катастрофы российского самолета и стабилизации ситуации», - отмечается в сообщении.

Тем гражданам, которые находятся на территории Египта, министерство настоятельно рекомендует проявлять повышенное бдительность и осторожность, не оставлять без необходимости мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае необходимости выезда за пределы места организованного отдыха гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

В случае резкого обострения ситуации, необходимо неуклонно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания, правоохранителей и представителей организаций, осуществляющих реагирование на чрезвычайную ситуацию. Гражданам рекомендуется хранить в доступных местах документы, деньги и вещи, которые понадобятся в случае срочного отбытия с места проживания.

При условии попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины необходимо как можно быстрее сообщить об этом на «горячую линию» Посольства Украины в Египте (+201000039648) или МИД (+38 044 238 16 57).

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Как сообщал УНИАН, самолет российской компании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября над Северным Синаем. В самолете находились 217 пассажиров и семеро членов экипажа, никто не выжил. Расследование причин авиакатастрофы продолжается. Согласно предварительным данным, на борту произошел теракт.

Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия приостановила авиасообщение с Египтом до «окончательного» выяснения причины катастрофы аэробуса.