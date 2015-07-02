МИД рекомендует украинцам без необходимости не покидать места постоянного проживания в Египте

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, из-за действий радикально настроенных группировок участились случаи нападения на военные объекты, полицеские участки. Отмечается увеличение случаев, когда объектами нападения становятся магазины, рестораны и другие гражданские объекты.

Тем гражданам Украины, которые уже находятся в Египте, МИД советует избегать мест массового скопления людей, и без крайней необходимости не покидать места постоянного проживания.

"МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить Египет, гражданам Украины, которые уже находятся на территории этой страны, без крайней необходимости не покидать мест проживания, по возможности, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, а не осуществлять несанкционированную фото- и видеосъемку, а также не вступать в споры с местным населением", - говорится в сообщении.

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Также, МИД Украины выступил с осуждением террористических актов на Синайском полуострове, которые привели к многочисленным потерям среди военнослужащих Египта.

Как сообщал УНИАН ранее, в Египте в беспрецедентных боестолкновениях с экстремистами на севере Синая погибли десятки человек. Отмечается, что потери армии и полиции составили около 60 человек убитыми и ранеными. Точное число погибших до сих пор не известно. По одним данным, жертвами атак на 19 блокпостов и расположений ВС и МВД в районе городов Шейх-Зувейд и Рафах стали около 20 солдат и офицеров. Согласно другой информации, нападения унесли жизни свыше 60 военнослужащих и мирных жителей.