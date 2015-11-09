Стартовал первый этап конкурсного отбора кандидатов в полицию Краматорска и Славянска

Сегодня стартовал первый этап конкурсного отбора для тех, кто подал свои анкеты в патрульную полицию Краматорска и Славянска.

В течение недели все кандидаты сдадут тест на общий уровень знаний, сообщили УНИАН в пресс-службе Краматорского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

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Сегодня на базе одного из городских вузов куратор набора в патрульную полицию, член коллегии МВД Украины Мустафа Найем дал старт первому испытанию, которое пройдут претенденты в патрульную полицию. За полтора часа они должны ответить на компьютере на 60 вопросов, касающихся базовых знаний, логического и ассоциативного мышления. Кандидаты, успешно прошедшие тестирование, будут допущены к военно-врачебной комиссии для проверки физического состояния.

Всего конкурсный отбор включает в себя 5 этапов: тест на общие знания, военно-врачебная комиссия, сдача физических нормативов, психологическое тестирование и собеседование с привлечением представителей общественности и журналистов.

По словам Найема, проведение всех этапов конкурса займет около месяца, и уже ориентировочно в начале декабря будущие краматорские и славянские патрульные полицейские отправятся на учебу в Харьков.