Кандидат в мэры Павлограда Терехов попал в ДТП

Кандидат на должность городского головы Павлограда Днепропетровской области от партии «Украинского объединения патриотов - УКРОП» Евгений Терехов попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы УКРОПа Евгения Кравчук.

«Сейчас Евгений в больнице, в реанимации, состояние средней тяжести. После аварии он нуждался в срочной госпитализации. В больнице он сдал все анализы, из которых будет понятно, в том числе и то, был ли в его крови алкоголь», – сообщила Евгения Кравчук.

По ее информации, авария произошла из-за того, что Евгений Терехов потерял бдительность из-за усталости – «сказались события последних дней, в которых он принимал участие». «Кроме того, участок дороги на котором произошла авария, в таком же состоянии, как и большинство дорог в нашей стране», – сообщила она.

В УКРОПе отмечают, что из-за ужасного состояния дорог в Украине, на ремонте которых власть продолжает воровать миллионы гривен, ежегодно погибают сотни людей. Самой известной жертвой в этом году стал музыкант и волонтер Кузьма Скрябин.

Относительно автомобиля, на котором передвигался кандидата в мэры Павлограда, Евгения Кравчук подтвердила, что это был Porshe Cayene. «Автомобиль, на котором передвигался Терехов, принадлежал человеку, который поддерживал его и партию на выборах. Автомобиль был дан во временное пользование, когда у Жени возникла необходимость часто ездить между городами, в том числе и тогда, когда начались фальсификации результатов выборов, а ЦИК попыталась отменить второй тур в Павлограде», – отметила Кравчук.

Информацию о том, что в автомобиле якобы перевозились деньги, а водитель отказался пройти текст на алкоголь на месте происшествия, она назвала слухами и обратила внимание, что эта информация распространяется со ссылкой на интернет-издание, которое системно поддерживает Александра Вилкула и «Оппозиционный блок» и в котором уже неоднократно появлялись сообщения, порочащие партию УКРОП и Евгения Терехова.

«Денег в машине не было. Поэтому прошу коллег оперировать достоверными данными и не ссылаться на источники, которые не вызывают доверия. В конце концов, за рулем был не сын прокурора или судьи, а герой АТО», – написала Кравчук.