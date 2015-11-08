В Одесской области произошла стрельба, есть погибшие

Недалеко от города Татарбунары Одесской области произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли три человека, сообщает Апостроф со ссылкой на пресс-службу МВД в Одесской области.

Инцидент произошел в баре, расположенном по трассе "Одесса-Рени", в двух километрах от районного центра.

"Между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого прозвучали выстрелы из неустановленного оружия. В результате инцидента пострадали четверо мужчин: трое погибли, один доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", — пояснили в правоохранительных органах.

После стрельбы другие участники происшествия скрылись на автомобилях в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стрельбы. Полицией введен оперативный план "Сирена".

Читайте такжеВ результате стрельбы в центре Киева ранены два человека - МВД