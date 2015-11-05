Корбан о своем задержании: Такого беспредела страна не знала даже при Януковиче

Об этом заявил лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан, который находится в суде, передает Mignews.

"Я могу прокомментировать лишь одно - на глазах у всей общественности происходит настоящая политическая расправа с лидером украинской партии, которая набрала порядка 9% по всей стране. Я - лидер объединенной партии украинских патриотов, я тот, кто защищал страну на Донбассе. Мы первые сформировали батальоны, мы первые встали на защиту страны, когда стране было трудно, а жулье, которое сегодня пришло к власти - барыги фактически, они устраивают гибель страны. Меня судят в трех местах и кроме того, я уже нахожусь более 130 часов под стражей без единого документа и без единого объяснения. Подобного беспредела страна не знала даже при Януковиче", - заявил нам лидер "УКРОПа".

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"Моя защита достойно сражается с системой и благодаря им, благодаря в том числе вам (СМИ - УНИАН) , благодаря вашему вниманию есть возможность показать все это людям, для того, чтобы люди вынесли свою оценку этим событиям", - добавил Корбан.

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"У меня нет никаких ожиданий. Я уже жду более 130 часов, и пока я не вижу позитива. Судьи общаются с прокурорами в комнате для совещаний, что прямо запрещено законом, и получают телефонные команды из Администрации президента. То есть, пока у нас не отменят телефонное право, у нас не будет правового государства, никогда не будет состязательной системы. И люди, которые ходят по улицам, должны понимать, что завтра они могут оказаться на моем месте, их могут просто выкрасть и поместить в заточение без единого документа", - сказал в заключение Корбан.

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Как сообщал УНИАН, Корбана был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты стали требовать освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре в тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без постановления следственного судьи суда).

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В тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

4 ноября Печерский районный суд Киева решил избирать меру пресечения лидеру «УКРОПа» 5 ноября.