Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий отмечает 71-летие на Афоне (видео)

Как сообщает центр информации УПЦ, вчера Блаженнейший Онуфрий прибыл в Свято-Пантелеимоновский монастырь на святой горе Афон.

"Митрополит Онуфрий не любит громких слов в свой адрес. Зная, что в день его рождения многие будут стараться сказать ему такие слова, в начале ноября он традиционно уезжает на Афон, чтобы провести свой день рождения в молитве и посте", - отметил глава Синодального информационного отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря).

По его словам, если у Блаженнейшего Онуфрия спрашивают, какой подарок он хотел бы получить на день рождения, он просит, чтобы о нем помолились. В день рождения предстоятеля во всех храмах УПЦ звучит молитва о Блаженнейшем.

"Господь наделил нашего предстоятеля уникальными чертами характера. Это твердость и целеустремленность, которые сочетаются с глубоким смирением. Эти черты были присущи и его родителям. Владыка Онуфрий – сын своего народа и впитал в себя все самое лучшее, что есть на Буковине, где он родился и вырос. Верующие не только Украинской Православной Церкви, но и других поместных церквей проявляют к нему особое уважение, зная силу его веры и молитвы", – отметил владыка Климент.

Как сообщает центр информации УПЦ, во время визита на святую гору Афон предстоятель УПЦ посетит монастыри, где поклонится святыням и помолится о восстановлении мира и благополучия в Украине. Блаженнейший Митрополит Онуфрий около 20 лет подряд ежегодно приезжает на Афон, где встречает день рождения.

Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Орест Владимирович Березовский) родился 5 ноября 1944 года в селе Корытное Вашковского (сегодня - Вижницкого) района Черновицкой области в семье священника. В 1961 году окончил среднюю школу. В течение 1962-1964 гг. учился в Черновицком техническом училище, потом работал в строительных организациях Черновцов. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. В 1969 году после третьего курса университета был зачислен на второй курс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году.

18 марта 1971 года принял монашеский постриг. 20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года - в сан иеромонаха. В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция Переделкино Московской области). С 28 июня 1985 года - благочинный Московской Троице-Сергиевой лавры. На Рождество 1986 года возведен в сан архимандрита. В 1988 году окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия. С 1988 года - наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, прослужил до ноября 1990 года. 9 декабря 1990 года хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского. В 1994 году возведен в сан архиепископа, в 2000 г. - в сан митрополита.

Решением Священного синода УПЦ от 24 февраля 2014 года избран Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры. Митрополит Онуфрий избран предстоятелем Украинской Православной Церкви 13 августа 2014 года на Соборе епископов УПЦ (МП). Интронизация состоялась 17 августа 2014 года.