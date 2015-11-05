На Львовщине перезахоронили 85 польских солдат, погибших в начале Второй мировой

Как отмечается в сообщении пресс-службы Львовской обладминистрации, на старом кладбище духовенство разных конфессий отслужило заупокойную службу по погибшим воинам, а представители общественных организаций двух государств возложили венки. Память погибших почтили почетным залпом.

В мероприятии приняли участие руководство области и заместитель министра национальной обороны Польши Мацей Янковский.

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В 2012 году Общество поиска жертв войны "Память" совместно с Генеральным консульством Польши во Львове начали мероприятия по увековечению памяти воинов польской армии, которые погибли в начале Второй мировой войны на Львовщине.

Во время поисковых работ в Самборском, Старосамборском, Мостисском и Яворовском районах были найдены 19 санитарных погребальных ям. Из них были извлечены останки 85 человек. Воинские идентификаторы были только у 22 человек.