Определились первые финалисты Евровидения

В Белграде во вторник вечером завершился первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение", сообщает официальный сайт конкурса. В финал соревнования попали Россия, которую в этом году представляет Дима Билан, а также Греция, Румыния, Босния и Герцеговина, Финляндия, Израиль, Азербайджан, Армения, Польша и Норвегия.

Всего в полуфинале участвовали представители 19 государств, девять победителей квалификации определялись путем голосования телезрителей, а еще одного участника финала определило специальное жюри.

По такой же схеме пройдет второй полуфинал, который состоится 22 мая.

Финал "Евровидения" пройдет в субботу 24 мая в Белграде. Всего в нем примут участие 25 стран, по десять победителей полуфиналов и пять стран, получивших право участвовать в финале без прохождения квалификации – Испания, Германия, Франция, Великобритания и Сербия.

Согласно данным голосования, проведенного телеканалом BBC, наиболее серьезные шансы на победу имеют Швеция, Украина, Швейцария, Сербия и Россия.

Лента.ру