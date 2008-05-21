Определились первые финалисты Евровидения
08:57, 21 мая 2008Общество
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Второй полуфинал - завтра
|Дима Билан. Фото Reuters
Всего в полуфинале участвовали представители 19 государств, девять победителей квалификации определялись путем голосования телезрителей, а еще одного участника финала определило специальное жюри.
По такой же схеме пройдет второй полуфинал, который состоится 22 мая.
Финал "Евровидения" пройдет в субботу 24 мая в Белграде. Всего в нем примут участие 25 стран, по десять победителей полуфиналов и пять стран, получивших право участвовать в финале без прохождения квалификации – Испания, Германия, Франция, Великобритания и Сербия.
Согласно данным голосования, проведенного телеканалом BBC, наиболее серьезные шансы на победу имеют Швеция, Украина, Швейцария, Сербия и Россия.
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