Из команды защиты Корбана отозвали бесплатного адвоката Шевчука

Об этом сообщил журналист Ростислав Демчук на своей странице в Facebook.

По его словам, указание на это дали из Администрации Президента Украины.

«Адвокат Алексей Шевчук своими выступлениями довел до бешенства не только черниговских судей и прокуроров, но и руководство АП, ГПУ, СБУ. А в ответ на это Алексей был отозван Центром бесплатной правовой помощи с команды защитников Геннадия Корбана по просьбе руководства Администрации Президента Украины», – написал Ростислав Демчук.

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Журналист сообщил, что Алексей Шевчук является «бесплатным» адвокатом и был приглашен в команду защитников арестованного Геннадия Корбана Центром бесплатной правовой помощи.

«Вот так! А кто-то упорно тут заявлял что «бабло побеждает зло». Нет! Дело не в бабле, дело в правде», – написал Демчук в соцсети.

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Он также сообщил, что до недавнего времени западная пресса молчала о задержании Геннадия Корбана как политически мотивированное действие, но после суда в Чернигове «медиа-корпорация Bloomberg распространила весть о скандальных правовых нарушениях в этом деле».

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Его доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в изоляторе временного содержания СБУ.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

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Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда, после того как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 8.40 истек 72-часовой срок его содержания.

Затем стало известно, что его вывезли в СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре вчера сообщили, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводят процессуальные действия, однако не сказали, где именно.

Также в ведомстве заявили, что Корбана вчера задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда).

Вечером адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.