Очередной боевик "ЛНР" добровольно сдался правоохранителям (видео)
2 ноября на подконтрольную Украине территорию вернулся еще один бывший участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".
Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
Сообщается, что вместе с другими боевиками он дежурил на блокпостах НВФ в районе поселка Городище Перевальского района, где по заданию сепаратистов проверял документы, осматривал автомобили и вещи граждан.
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В октябре от своих родственников бывший боевик узнал о программе СБУ "Тебя ждут дома", после чего добровольно обратился с заявлением в правоохранительные органы Украины и признался в своем участии в вооруженном формировании террористов.
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Как отмечает СБУ, в дальнейшем это может стать поводом для освобождения его от уголовной ответственности и даст возможность вернуться к мирной жизни.