"Мы готовимся и чистим оружие": Ярош отреагировал на задержание Корбана

Об этом он сообщил в Facebook.

В частности, он обратил внимание, что к задержанию представителей добровольческих батальонов, "Правого сектора", "Свободы", депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука добавились задержания представителей партии "УКРОП".

"Такое впечатление, что во власти есть те, кто очень хочет продолжения и завершения Революции. Видимо, это "настоящие революционеры" Порошенко и Шокин. Слова "не раскачивайте государственную лодку" теперь с уверенностью можно направить им", - заявил Ярош.

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По его убеждению, в ситуации с задержанием Корбана вспоминается старинная народная мудрость: "Если Бог хочет кого-то наказать, то отнимает разум".

Ярош заявил: "Мы же готовимся и чистим оружие. Величественный праздник Архистратига Михаила приближается. А с помощью Небесного Воинства у нас, украинцев, всегда все получается...".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета "УКРОП" Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". Во время задержания они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.

В СБУ и ГПУ подтвердили арест Корбана и заявили, что подозревают его в создании преступной группировки.