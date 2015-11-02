В Сватово прогремел очередной взрыв

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"На территории склада в 14:00 зафиксирован единичный взрыв. В 14:15 привлечен пожарный танк Минобороны. От ГосЧС на месте работают 4 автоцистерны для заправки пожарного танка водой из пожарного поезда", - говорится в сообщении.

В ГосЧС добавили, что по состоянию на 17:00 работа объектов жизнеобеспечения (энерго-, газо- и водоснабжения) в городе Сватово и близлежащих населенных пунктах полностью восстановлено.

В службе сообщили, что в городе продолжают функционировать три пункта обогрева. Туда уже обратились 915 человек .

"С начала выполнения работ оперативный штаб получил 234 заявки от местного населения об обнаружении взрывоопасных предметов, из которых обработано 210", - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, в результате взрывов на арсенале вСватово погибли четыре человека и пострадало 16.