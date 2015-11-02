Корбана доставили в суд Чернигова (видео)

Об этом сообщает "Громадське ТБ".

Корбана привезли в Новозаводской районный суд Чернигова, где состоится рассмотрение его дела, на бронированном микроавтобусе.

Как сообщает журналистка телеканала, пока Корбана держат во дворе суда и туда никого не пускают.

У здания суда собрался митинг.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера «УКРОПа» Корбана и его родителей, а также в доме главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Потом Корбана доставили в Главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве, где политик почувствовал себя плохо.

Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

В ГПУ заявили, что Корбану объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной группировки), ч. 5 ст. 191 (присвоение денежных средств в особо крупных размерах), ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение автотранспортом) Уголовного кодекса Украины.