У суда в Чернигове собирается митинг, председатель обещает открытый процесс над Корбаном

Об этом косвенно свидетельствует наличие большого количества правоохранителей, которые прибывают к зданию суда.

Возле суда собрались представители местной организации УКРОПа и других демократических сил, волонтеры, неравнодушные граждане, представители СМИ.

Читайте такжеДепутата от УКРОПа и адвокатов не пустили к Корбану в СИЗО (фоторепортаж)

Председатель Новоазовского райсуда Михаил Мурашко заверил, что в случае если судебный процесс на Геннадием Корбаном таки состоится в этом суде, то он будет открытым и все желающие смогут присутствовать на нем.

О судебном заседании, времени и месте его проведения официально не сообщают ни общественности, ни адвокатам Корбана.

Читайте такжеВ "УКРОПе" объяснили необходимость госпитализации Корбана

Очевидцам также удалось зафиксировать кортеж, который движется по дороге из Киева на Чернигов, в одном из автомобилей которого, вероятно, находится Корбан.