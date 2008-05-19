В Украине прекратили массовую вакцинацию против кори и краснухи

Министерство здравоохранения Украины приостановило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В соответствии с приказом министра здравоохранения Украины № 255 от 17 мая 2008 года "О запрете обращения вакцины для профилактики кори и краснухи", во всех регионах страны дано указание изъять вакцину производства Serum Institute of India Ltd.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с распоряжением правительства и приказов Министерства здравоохранения Украины, начиная с 26 мая 2008 года, в Украине должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

В результате прививок, начатых в Донецкой области с 5 мая с.г., зафиксированы осложнения состояния здоровья молодых людей. 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, скончался в реанимации.