В Сватово временно ограничено движение, отключены газ и свет

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Отключено газо- и электроснабжение объектов города в зоне возможного поражения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе ограничено движение.

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"Решением штаба для обеспечения безопасности и здоровья граждан в г. Сватово временно ограничено передвижение. Из города эвакуировано пациентов Сватовской районной больницы, дом престарелых и школу-интернат. Также вывезено более 200 жителей города, еще около 500 жителей покинули территорию населенного пункта на частном автотранспорте", - сообщили в ЛГВА.

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Как сообщал УНИАН, в результате происшествия погибли 2 человека и 4 травмированы, есть случаи повреждения отдельных жилых домов и объектов инфраструктуры.

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что по уточненным данным, в результате пожара и детонации были травмированы четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, одно гражданское лицо погибло и одно получило ранение.

По данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро из Сватово, где проживают почти 20 тысяч. населения, самостоятельно выехало около 5 тыс. лиц.