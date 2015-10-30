В Сватово временно ограничено движение, отключены газ и свет
В Сватово в районе взорвавшихся складов отключены газ и свет.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Отключено газо- и электроснабжение объектов города в зоне возможного поражения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в городе ограничено движение.
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"Решением штаба для обеспечения безопасности и здоровья граждан в г. Сватово временно ограничено передвижение. Из города эвакуировано пациентов Сватовской районной больницы, дом престарелых и школу-интернат. Также вывезено более 200 жителей города, еще около 500 жителей покинули территорию населенного пункта на частном автотранспорте", - сообщили в ЛГВА.
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Как сообщал УНИАН, в результате происшествия погибли 2 человека и 4 травмированы, есть случаи повреждения отдельных жилых домов и объектов инфраструктуры.
В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что по уточненным данным, в результате пожара и детонации были травмированы четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, одно гражданское лицо погибло и одно получило ранение.
По данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро из Сватово, где проживают почти 20 тысяч. населения, самостоятельно выехало около 5 тыс. лиц.