Погода на сегодня: с четверга ощутимо похолодает
09:13, 29 октября 2015Общество
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На Правобережье снова объявлено штормовое предупреждение.
Погода 29 октября / Pexels
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Сегодня, 29 октября по всей территории Украины будет переменная облачность, без осадков.
На Правобережье ожидаются сильные туманы: видимость 200-500 метров.
В западном регионе дневная температура составит +6..+8, на Закарпатье и юго-западе до +11. Ночью небольшие заморозки 0..-2.
На севере страны и в столице днем +6..+8, ночью до -2.
Восточные области также ощутят близкий приход зимы: днем +6..+8, ночью до -3.
На юге Украины и в Крыму все еще сохранится более теплая погода: днем +9..+11, ночью 0..-1.
Погода 29 октября / Гидрометцентр
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