Погода на сегодня: с четверга ощутимо похолодает

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Сегодня, 29 октября по всей территории Украины будет переменная облачность, без осадков.

На Правобережье ожидаются сильные туманы: видимость 200-500 метров.

В западном регионе дневная температура составит +6..+8, на Закарпатье и юго-западе до +11. Ночью небольшие заморозки 0..-2.

На севере страны и в столице днем +6..+8, ночью до -2.

Восточные области также ощутят близкий приход зимы: днем +6..+8, ночью до -3.

На юге Украины и в Крыму все еще сохранится более теплая погода: днем +9..+11, ночью 0..-1.