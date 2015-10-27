Синоптики рассказали, какой будет эта зима в Украине

Метеорологи прогнозируют, что грядущая зима будет в пределах температурной нормы умеренно-континентального климата, однако более холодной, чем прошлая. В отделе климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды гидрометеорологического НИИ НАН Украины ждут теплого начала зимы. "В первой декаде декабря температура удержится выше нормы, ждем до 7 градусов тепла. Но после 10 декабря ожидаем длительное похолодание (3-5 градусов мороза) до начала следующего года", - пояснила профессор Вазира Мартазинова, пишет "Сегодня".

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Однако прогнозы гидрометеорологического НИИ НАН Украины и Укрогидрометцентра погоды на Новый год отличаются: "Новый год должен быть морозный, с конца декабря и до 10 января возможны самые низкие температуры: ночью местами –10-15 градусов", - говорит Вазира Мартазинова. В свою очередь замначальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко отмечает, что "на Новый год нулевая температура, снег с дождем".

В остальном синоптики сходятся и прогнозируют привычную по температуре и осадкам зиму. "Все три зимних месяца окажутся близкими к норме, как по температуре, так и по осадкам", - поясняет Анатолий Прокопенко. - Для декабря средняя норма "по морозам" - минус 2-4 градуса, для января и февраля - 3-5 мороза, по осадкам все месяцы в пределах 20 мм". "Далее (после 10 января - ред.) температура восстановится и пойдет выше нормы на 3-4 градуса. То есть февраль ожидается мягким и с незначительными осадками", - сказала Вазира Мартазинова. Однако и резкие перемены не исключены.