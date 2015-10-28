Главы МИД стран "нормандского формата" встретятся в Берлине 6 ноября

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявляет, что министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России проведут встречу 6 ноября в Берлине.

«Рабочая подгруппа по безопасности продолжила обсуждение проблем, связанных с разминированием и деэскалацией в районе Широкино. Это очень важно перед встречей 6 ноября в Берлине глав МИД «нормандского формата», – сказал Сайдик во вторник после заседания Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе, проходившего в Минске, передает Радио Свобода.

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Предыдущая встреча глав МИД в «нормандском формате» состоялась в Германии 12 сентября.

Во вторник заседание контактной группы в Минске продолжалось несколько часов, оно также проходило с участием сепаратистов. Стороны договорились об обмене пленными.

По сообщению Сайдика, следующая встреча контактной группы по Украине состоится в Минске 17 ноября.