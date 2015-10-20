Без разминирования на Донбассе невозможно достичь прогресса - ОБСЕ

Как сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА, об этом он заявил по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы.

"Рабочая группа по безопасности сконцентрировалась на вопросе разминирования, в частности, в виду намеченных срочных гуманитарных и экономических проектов. Группа согласилась продолжить работу по выработке принципов разминирования и составлению списка соответствующих приоритетов. Мы считаем, что это очень важно. Без разминирования как можно получить прогресс в других сферах? Как можно будет получить прогресс по гуманитарным вопросам, по экономическим и политическим?", - сказал Сайдик.

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Он также сообщил, что рабочая подгруппа по вопросам безопасности продолжит работу по вопросу деэскалации конфликта в районе Широкино, по верификации вывода тяжелого вооружения.

В ходе нынешнего раунда переговоров политическая подгруппа обсуждала роль СМИ и партий в упомянутых выборах.