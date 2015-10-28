В Одессе неизвестный сообщил о минировании гортеризбиркома

Об этом сообщает Думская.

"Оперативно прибывшая на место полиция пытается эвакуировать всех, кто находится в здании на Канатной, 83, включая избирательную комиссию, которая как раз собиралась подводить итоги выборов в муниципальное собрание. Избирком пока держится, продолжая заседание", - говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что «заминированный» гортеризбирком Одессы, продолжает работать. "Только что в него попала группа молодых людей во главе с депутатом горсовета, членом партии «Доверяй Делам» Олегом Этнаровичем".

Оцепившая здание на Канатной полиция объяснила, что это «какая-то комиссия пришла с уточненным протоколом». При этом журналистов и наблюдателей новые и честные правоохранители внутрь не пустили.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе закончен подсчет 100% бюллетеней — все 4 районные комиссии подписали протоколы. По уточненным данным Геннадий Труханов набрал 51,93%, сообщают представители районных комиссий.