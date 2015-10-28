Минздрав и ПРООН подписали договор на закупку лекарств для реализации государственных программ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, этот договор является частью совместных усилий помощи системы ООН, правительства Украины в вопросах закупок для национальных программ в области здравоохранения, первым этапом которого стало подписание Меморандума между ЮНИСЕФ и Минздравом. Также данное сотрудничество направлено на улучшение системы государственных закупок лекарств, укрепление возможностей Минздрава обеспечить прозрачные и эффективные государственные закупки.

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«Сегодня происходит историческое событие - Минздрав подписывает очень важный контракт с ПРООН на закупку лекарственных средств на сумму 620 070 700 грн. Мы благодарны ООН за поддержку Украины и за готовность работать вместе не только над закупкой лекарственных средств, но и помогать менять всю систему закупок лекарственных средств в Украине, чтобы сделать ее прозрачной и эффективной», - заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили.

Во время подписания договора координатор по гуманитарным вопросам и главный официальный представитель ООН в Украине Нил Уокер отметил: «ООН имеет мировой опыт в осуществлении широкомасштабных закупок для правительств различных стран на международных принципах открытости и прозрачности. Эти принципы являются также важными для системных изменений в сфере медицинских закупок в Украине».

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Во исполнение Договора ПРООН планирует закупить лекарственные средства и другие изделия медицинского назначения для лечения и диагностики туберкулеза, диагностики ВИЧ-инфекции, лечения детей, больных гемофилией типов А или В, болезнью Виллебранда, лечения детей, больных хроническим вирусным гепатитом В и С, лечения вирусного гепатита В и С и лечения детей с орфанными заболеваниями.

Кроме того, в рамках ранее подписанного Меморандума между ЮНИСЕФ и Минздравом, ЮНИСЕФ будет закупать вакцины и антиретровирусные препараты.

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Всего на международные закупки планируется вынести 12 национальных программ на общую сумму 2 197 221 000 грн. В рамках подписанного Меморандума с ЮНИСЕФ запланирована закупка вакцин и антиретровирусных препаратов на сумму 827 084 600 грн. Также предполагается, что закупка онкологических и онкогематологических препаратов, а также химиопрепаратов, радиологических препаратов и препаратов сопровождения онкологических больных будет осуществляться через Crown Agents, договор с которыми находится на последней стадии согласования, на сумму 750 065 700 грн.