Тимошенко: СНБО собирали ради Vanco

Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны ее заставляли вернуть компании Vanco право на разработку шельфов Черного и Азовского морей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с избирателями Деснянского района г. Киева.

«Сегодня СНБО во главе с Президентом собралось для того, чтобы заставить правительство отдать все той компании, которая, собственно, отобрала все это у Украины. И сегодня пять часов меня, премьер-министра, тренировали руководители государства, чтобы я вернула назад государственную собственность тому, у кого правительство забрало и вернуло государству», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ уточнила, что этот факт является свидетельством того, «насколько непростая ситуация и насколько трудно, но необходимо сегодня работать».

«Мы отстаиваем национальные интересы, но двигаться вперед можно только ощущая, что каждый шаг правительства опирается на поддержку людей», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.