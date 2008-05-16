Мэрия Полтавы категорически против идеи обойтись летом без горячей воды

Мэрия Полтавы выражает категорическое несогласие с предложением Полтавской областной государственной администрации о прекращении подачи в городе горячей воды летом.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы горисполкома Полтавы, текстом которого располагает УНИАН.

«Городской совет выражает категорическое несогласие с решением подобных проблем за счет интересов рядовых граждан. Тарифы предприятия «Полтаватеплоэнерго» почти ничем не отличаются от средних показателей, действующих в Украине», - говорится в заявлении.

В то же время, по словам авторов документа, городской совет неоднократно предлагал областной власти передать областное предприятие «Полтаватеплоэнерго» в коммунальную собственность города, что дало бы возможность осуществлять целеустремленную финансовую поддержку предприятия в полном соответствии с действующим законодательством.

«Однако никаких решений по этому вопросу до этого времени не принято, а только в случае его решения власть города может влиять на состояние дел в данной сфере коммунального хозяйства и осуществлять эффективное управление. Только в данном случае органы местного самоуправления готовы были бы взять на себя полную ответственность за теплоснабжение города», - подчеркивается в заявлении.

По данным пресс-службы, городской совет убежден, что не нужно равняться на худшие примеры в других городах Украины, и окончательное решение относительно тарифов и режима снабжения горячей водой может быть принято лишь с учетом мнения полтавчан.

Как сообщал УНИАН, Полтавская областная государственная администрация просит власть Полтавы дать согласие на прекращение предоставления услуг населению и социальным заведениям по подогреву воды.

Так, ОГА считает, что при действующих тарифах и сохранении ежедневной подачи горячей подачи воды в жилище полтавчан по завершению отопительного сезона сумма непокрытых расходов областного предприятия «Полтаватеплоенерго» будет составлять свыше 1 млн. грн. ежемесячно.