Показатели явки на выборы в ряде областей к 16:00 рекордно низкие

Как сообщил УНИАН начальник отдела администрирования аппарата Львовской облгосадминистрации Федор Алейников, "сейчас проголосовали 37% избирателей. Лидером по явке во Львовской области является Сокальский район, тогда как в областном центре явка ниже средней. Ожидаемый показатель должна составить 50%".

"На 16.00 в среднем по Сумам явка составила около 33%, или 77 тысяч 183 избирателей. В зависимости от округа – от 30% до 35%", – отметил член Сумской областной избирательной комиссии Роман Петренко.

В Черкасской городской избирательной комиссии УНИАН сообщили, что по состоянию на 16:00 проголосовали 29,8% избирателей. Для Черкасс это рекордно низкая явка. Как отмечают в ГИК, молодежь практически проигнорировала выборы.

По мнению директора департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черкасской облгосадминистрации Сергея Пасечника, явка по Черкасской области составит не более 45-50%.

В Хмельницкой области по состоянию на 16:00 явка на местных выборах составила 33% избирателей. Такие данные получены из теризбиркомов региона.

Больше всего избирателей проголосовало в Белогорском и Староконстантиновском районах – более 50% и 47%, соответственно.

В Хмельницком областном Комитете избирателей Украины назвали такие показатели рекордно низкой явкой. Обычно на местных выборах активность избирателей была значительно выше.

Также в КИУ заявили, что существенных нарушений на данное время не зарегистрировано.

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В Тернопольской области на 15:00 проголосовали 33,13% избирателей.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя ОГА Виктор Шумада, наибольшая явка зафиксирована в Ланевецком районе (39,39%), Шумском (38,03%) и Монастыриском (37,48%).

Самая низкая – в Бережанском районе (29,4) и в Черткове (29,6%).

В Тернополе явка на 15:00 составила 30,1%.

В Ивано-Франковске явка избирателей на 16.00 составила 35,29%, сообщают наблюдатели ОПОРЫ.