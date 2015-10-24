Украина в ночь на воскресенье перейдет на зимнее время
22:57, 24 октября 2015Общество
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В ночь на воскресенье, 25 октября, Украина переходит на зимнее время.
Начиная с этого воскресенья, украинцы будут спать на час дольше / Фото: ukrafoto
Как говорится в соответствующем сообщении пресс-службы Минэкономразвития, 25 октября 2015 года в 4 часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад.
Таким образом, на всей территории Украины отменяется летнее время, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13.05.1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
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