На Закарпатье перехвачен дельтаплан с контрабандистами сигарет

На Закарпатье правоохранители задержали дельтаплан, который использовался для контрабанды сигарет.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, вчера вечером в рамках совместной операции сотрудники Госпогранслужбы Украины во взаимодействии с венгерскими коллегами, сотрудниками СБУ и МВД обнаружили и задержали на Закарпатье малый летательный аппарат.

Рядом с дельтапланом также были задержаны 3 человека с табачными изделиями, которые, используя дельтаплан, переправляли сигареты через границу.

«Полет летательного аппарата зафиксировал пограничный наряд Чопского отряда на участке отдела «Саловка». Сразу для проведения оперативно-розыскных мероприятий были задействованы дополнительные пограничные наряды и мобильные группы с современными средствами наблюдения, которые направлены на усиление участка западной границы. Также об этом факте пограничники проинформировали все компетентные органы и организовали взаимодействие с правоохранительными органами Венгрии», - отметили в Госпогранслужбе.

В ведомстве проинформировали, что поиск дельтаплана начался с обеих сторон границы. Вскоре сотрудники Госпогранслужбы заметили неизвестный аппарат с помощью тепловизионных устройств. Он начинал снижение высоты. На задержание нарушителей в район возможного приземления летательного аппарата отбыла группа реагирования Чопского отряда. Вскоре дельтаплан пограничники обнаружили и задержали в районе с. Великая Добронь. Кроме того, рядом были обнаружены 12 ящиков сигарет, легковой автомобиль «Audi Q7» венгерской регистрации и задержаны 3 мужчин, которые предположительно причастны к противоправной деятельности. Двое из них оказались гражданами Украины, еще один гражданин Венгрии.

При осмотре летательного аппарата установлено, что это одноместный мотодельтаплан, который был оборудован средствами навигации.

В настоящее время поисковые действия с украинской и венгерской стороны продолжаются. Предварительно установлено, что обнаруженный летательный аппарат принадлежит правонарушителям из Венгрии. Другие обстоятельства правонарушения выясняются.