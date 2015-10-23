Медведев заявил о проблеме заболеваемости СПИДом среди беженцев из Украины и в оккупированном Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании правительственной комиссии по вопросам здравоохранения граждан.

"Эта проблема (в Украине) в гораздо большей степени распространена, чем в нашей стране. Это действительно так. На это нужно обратить внимание Минздрава, потому что эти люди приезжают к нам, многие получают гражданство или вид на жительство и, по сути, адаптируются к нашей среде", - сказал Медведев.

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По его словам, также есть проблема распространения СПИДа в аннексированном Крыму.

"Есть еще проблема в новых территориях. Я имею в виду Севастополь и Республику Крым, потому что там тоже по понятным причинам с медициной было так, как на всей территории Украины, и количество людей, которые являются инфицированными, существенно больше в процентном отношении, чем по другим территориям нашей страны. Ими тоже нужно заниматься", - сказал Медведев.

Вопрос об уровне заболеваемости украинцев на совещании поднял губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он заявил, что Белгородская область относится к территориям с низким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Этот показатель ниже среднего по стране в пять раз, а по степени пораженности – в 6,4 раза. По его словам, по состоянию на 1 октября текущего года на учете в центре по борьбе со СПИДом находится 1256 человек, что составляет 78% от числа выявленных.

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"Белгородская область является приграничной с Украиной территорией. Практика показала, что уровень пораженности ВИЧ-инфекцией среди граждан, прибывших в нашу область временно или на постоянное местожительство с Украины, в 10 раз выше, чем у нас. Так, в 2014-2015 годах зарегистрировано 67 случаев заражения ВИЧ-инфекций. Всем украинцам была оказана необходимая помощь в полном объеме, в том числе акушерская", - сказал Савченко.

По его словам, обследование мигрантов организовано по принципу «одного окна» на базе центра по борьбе со СПИДом за счет средств Федеральной миграционной службы.

Как сообщал УНИАН, по данным российских властей, на сегодняшний день в РФ находится 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.

Ранее Минздрав РФ заявил об эпидемии ВИЧ в России к 2020 году. При этом РПЦ рекомендует россиянам отказаться от презервативов и бороться с вирусом целомудрием.