В Краматорске открывается осенний лагерь для школьников
11:23, 23 октября 2015Общество
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В Краматорске открывается осенний лагерь для школьников 1-4 и 5-7 классов.
Дети сами приготовят праздничный ужин / Фото: УНИАН
В течение недели, пока в школах будут каникулы, ребятам предложат: -фото-клуб с профессиональным фотографом
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Дети сами приготовят праздничный ужин в кафе, сообщает 6264.com.ua.
Осенний лагерь будет работать с 10.30 до 16.30 с понедельника по пятницу.
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