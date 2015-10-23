В Краматорске открывается осенний лагерь для школьников

В течение недели, пока в школах будут каникулы, ребятам предложат: -фото-клуб с профессиональным фотографом

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-игра на гитаре с фронтментом группы "Zнайомі Zнайомих"

- мастер-классы по рисованию и лепке

- незабываемая ХЕЛЛОУИН party с традициями и песнями на английском языке

Дети сами приготовят праздничный ужин в кафе, сообщает 6264.com.ua.

Осенний лагерь будет работать с 10.30 до 16.30 с понедельника по пятницу.