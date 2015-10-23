В Донецкой области мужчина подорвался на растяжке
11:15, 23 октября 2015Общество
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Житель Снежного Донецкой области получил многочисленные травмы, подорвавшись на растяжке.
Житель Донецкой области подорвался на растяжке
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в Донецкой области, сообщение о происшествии поступило в милицию сегодня около 8:35.
Известно, что пострадавший является жителем города Снежное Донецкой области 1970 года рождения.
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Мужчина отошел от дороги вблизи села Березовое Марьинского района и наткнулся на взрывное устройство.
Сейчас пострадавший с многочисленными ранениями госпитализирован в одно из лечебных учреждений Волновахи.
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