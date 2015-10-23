В Донецкой области мужчина подорвался на растяжке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в Донецкой области, сообщение о происшествии поступило в милицию сегодня около 8:35.

Известно, что пострадавший является жителем города Снежное Донецкой области 1970 года рождения.

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Мужчина отошел от дороги вблизи села Березовое Марьинского района и наткнулся на взрывное устройство.

Сейчас пострадавший с многочисленными ранениями госпитализирован в одно из лечебных учреждений Волновахи.

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