В Харькове задержаны пограничники, переправлявшие нелегалов (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором канала оказался один из руководителей среднего звена Харьковского пограничного отряда. Через свои связи среди иностранцев в Украине и России он получал заказ на переправку нелегалов в Украину.

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После прибытия нелегальных мигрантов в международный пункт пропуска "Харьков-пассажирский" другие члены группы обеспечивали беспрепятственное их прохождение паспортного контроля и пересечение границы. Сведения о въезде иностранцев в Украину пограничники в автоматизированную базу данных не вносили. В миграционных картах и паспортах мигрантов они ставили поддельные дата-штампы, свидетельствующие о легальности их пребывания в Украине.

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Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 332 и ст. 368 Уголовного кодекса Украины.За каждого мигранта пограничники получали от 200 до 400 долларов США. Сотрудники спецслужбы задержали должностных лиц во время переправки в Украину двух иностранцев, въезд которым запрещен.

Ведутся неотложные оперативно-следственные действия для установления всех фактов незаконной переправки в Украину нелегальных мигрантов.