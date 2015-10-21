Новая полиция может выйти на улицы Ивано-Франковска уже в январе
17:58, 21 октября 2015Общество
197 0
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что в Ивано-Франковске до середины января запустят новую патрульную полицию.
Порошенко надеется, что в Ивано-Франковске до середины января запустят патрульную полицию / МВД
Об этом президент заявил, выступая перед студентами Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, передает "112 Украина".
Читайте такжеПорошенко: Украина поднимется по меньшей мере на 10 пунктов рейтинга Doing Business-2016
"Я очень надеюсь, что новоизбранный мэр (Ивано-Франковска, - ред.) уже на св. Николая, или по крайней мере не позднее св. Василия, сможет презентовать новую полицию в Франковске", - сказал президент.
Отметим, ранее сообщалось, что 5 ноября стартует набор в полицию Мариуполя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter