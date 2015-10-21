Новая полиция может выйти на улицы Ивано-Франковска уже в январе

Об этом президент заявил, выступая перед студентами Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, передает "112 Украина".

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"Я очень надеюсь, что новоизбранный мэр (Ивано-Франковска, - ред.) уже на св. Николая, или по крайней мере не позднее св. Василия, сможет презентовать новую полицию в Франковске", - сказал президент.

Отметим, ранее сообщалось, что 5 ноября стартует набор в полицию Мариуполя.