5 ноября начнется набор в патрульную полицию Мариуполя

5 ноября стартует набор в патрульную полицию Мариуполя.

Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

Читайте такжеАваков анонсировал появление киберполиции в Украине

«Мы закрыли физический набор, но продолжаем набирать онлайн. У нас достаточно людей, чтобы отобрать 300 патрульных или больше. Сейчас мы как раз обсуждаем возможность увеличения количества людей в экипажах, потому что местность немного имеет свою особенность – недалеко от фронта, и сама ситуация, которая здесь происходит», – отметил Найем и добавил, что набор в полицию Мариуполя продлится три недели.

Кроме того, Найем сообщил, что среди кандидатов в патрульные полицейские Краматорска – 30% девушек. «Это достаточно большой процент, учитывая то, что это прифронтовая зона», – подчеркнул он.