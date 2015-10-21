На Донетчине поймали боевика, который захватывал Славянск под руководством Гиркина (видео)
Злоумышленник присоединился к боевикам в июне 2014 года.
В районе поселка городского типа Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области работники СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины задержали боевика незаконного вооруженного группировки «ДНР», который захватывал Славянск под руководством террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
«Злоумышленник, гражданин Украины, присоединился к боевикам в июне 2014 года. До последнего времени принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений», говорится в сообщении.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, добавили в СБУ.