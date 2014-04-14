В Славянске сепаратисты захватили аэродром

Вооруженные сепаратисты захватили местный аэродром в Славянске.

Это видно на видео, которое появилось в сети Интернет. Террористы заявили, что они пытаются обезопасить себя от прибытия силовиков из Киева.

Читайте такжеМинобороны опровергло сообщение о переходе военных на сторону сепаратистов в Славянске

Как сообщал УНИАН, в Славянск уже прибыли несколько военных грузовиков, в которых, по данным очевидцев, приехало подкрепление для боевиков.

Корреспондент LB.ua заметил у боевиков пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки Драгунова.

Напомним, ранее "зеленые человечки" сообщили, что они прибыли в Славянск из Крыма.