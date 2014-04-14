В Славянске сепаратисты захватили аэродром
15:57, 14 апреля 2014Политика
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В сети Интернет появилось видео, на котором сепаратисты заявляют, что захватили местный аэродром в Славянске.
По словам сепаратистов, они стараются себя "обезопасить" / Скриншот видео "Делового Славянска"
Вооруженные сепаратисты захватили местный аэродром в Славянске.
Это видно на видео, которое появилось в сети Интернет. Террористы заявили, что они пытаются обезопасить себя от прибытия силовиков из Киева.
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Как сообщал УНИАН, в Славянск уже прибыли несколько военных грузовиков, в которых, по данным очевидцев, приехало подкрепление для боевиков.
Корреспондент LB.ua заметил у боевиков пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки Драгунова.
Напомним, ранее "зеленые человечки" сообщили, что они прибыли в Славянск из Крыма.
Видео Деловой Славянск
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