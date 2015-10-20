Крым ночью может остаться без света - "Укрэнерго"

Об этом сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ предприятия "Укрэнерго" Зиновий Буцьо, передают Крым.Реалии .

"Сейчас работает линия Каховка-Джанкой и линия Каховка-Титан, а линия Мелитополь-Джанкой выключена на определенный период для работ и операций МВД. Они там снимают определенные предметы и попросили выключить ее", - рассказал он.

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Буцьо отметил, что снижение объема поставок электроэнергии в Крым может привести к отключениям электричества на полуострове.

"Это может произойти, если крымчане не сумеют компенсировать своими собственными мощностями, пока что идет незначительное уменьшение. В ночное время там возможно будет проблема. Катастрофы в данный момент нет, они имеют более 500 МВт, и какие-то минимальные потребности будут обеспечены, но в пиковые часы дефицит может возникнуть", - пояснил представитель "Укрэнерго".

Ранее в Минэнерго России заявили, что повреждение опор ЛЭП в Херсонской области не отразилось на энергоснабжении аннексированного Крыма, но позже в "Крымэнерго" сообщили об остановке работы ЛЭП Мелитополь-Джанкой.

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Как сообщал УНИАН, по данным управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, сегодня ночью возле Чонгара, на административной границе с аннексированным Крымом, неизвестные лица взорвали две электроопоры, которые подают электричество на полуостров. Обе опоры линии Мелитополь-Джанкой повреждены, но не упали. Крымские активисты намерены блокировать ремонт взорванных неизвестными электроопор.