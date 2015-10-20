Медведев отнес более 200 объектов оккупированного Крыма к памятникам истории и культуры РФ

Документ был опубликован на сайте кабмина 20 октября, передает ТАСС.

Отмечается, что Минкультуры поручено включить эти объекты в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

В список вошли, в частности, комплекс сооружений Судакской крепости, Ханский дворец в Бахчисарае, крепость и пещерный город Чуфут-Кале, Генуэзская и Городская крепости в Феодосии, комплекс сооружений Воронцовского дворца, "Ласточкино гнездо", комплекс сооружений дворца Александра III, мемориальные комплексы на Малаховом кургане и Сапун-горе.

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Ранее УНИАН сообщал, что нелегитимная власть оккупированного Россией Севастополя передала национальный заповедник «Херсонес Таврический» в собственность РФ.

Как заявил нелегитимный глава "комиссии Законодательного собрания города по бюджету" Вячеслав Аксенов, решение принято в связи с соответствующим указанием президента России Владимира Путина.