Порошенко поддержали бы 26% украинцев, если бы выборы президента состоялись в начале октября - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", которые представил руководитель группы Алексей Антипович.

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В то же время 16% респондентов поддержали бы лидера политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 12% - лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, 9% - лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового, 7% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Кроме того, согласно данным опроса, 6% поддержали бы на пост президента лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, более 4% - лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и более 4% - лидера "Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока.

Остальные избиратели поддержали бы другого кандидата.

При этом если бы во второй тур президентских выборов вышли Порошенко и Тимошенко, то действующий президент получил бы 42% поддержки избирателей, а Тимошенко - 31%. Остальные избиратели не определились с поддержкой.

В случае, если бы во второй тур вышли Порошенко и Садовый, то действующего президента поддержали бы 39%, лидера "Взаимопомощи" - 34% избирателей. Если бы во второй тур вышли Порошенко и Бойко, тогда бы действующий президент набрал бы 54%, а лидер "Оппозиционного блока" - 21% поддержки.

Опрос проводился с 3 по 12 октября 2015 года. Опрошено 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность исследования составляет не более 1,8%.