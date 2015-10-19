Веру Савченко не пустили в Россию и забрали паспорт

Ее завели в отдельное помещение таможенников, там она находится сейчас, передает ТСН.

На таможенном контроле Вере сначала задавали стандартные вопросы о цели визита. А потом попросили пройти вместе с таможенниками, при этом сообщили, что ее в Россию не пустят.

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Отмечается, что в аэропорту Веру Савченко встречали два консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Дипломатам разрешили пройти в помещение, где таможенники общаются с Верой.

О причинах, почему ее не пускают в Россию, до сих пор ничего неизвестно. Украинка сообщила, что у нее забрали паспорт.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России запретила сестре незаконно заключенной в России Надежды Савченко Вере въезд на территорию РФ до 2020 года.