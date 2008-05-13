МВД пугает ”продавцов” голосов квартирными и кредитными аферистами

Главное управление Министерства внутренних дел в городе Киеве обещает задерживать "покупателей" и "продавцов" голосов избирателей накануне и в день выборов 25 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится на плакатах с обращением столичного ГУ МВД, расклеенного в Киеве.

В частности, милиция предупреждает, что в канун досрочных выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета участились попытки подкупа избирателей. Людям лично или по телефону предлагают определенную сумму денег в обмен на документ, подтверждающий личность гражданина (паспорт), его ксерокопию или паспортные данные. Стражи порядка предупреждают, что действия, направленные на препятствие свободному осуществлению гражданами своего избирательного права, в том числе совмещенные с подкупом избирателей, являются преступлением. За них в соответствии со статьей 157 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до двух лет.

Правоохранительные органы уже владеют информацией о подкупе избирателей и лиц – "покупателях" голосов. Уже есть и случаи задержания таких лиц. «Накануне и в день волеизъявления граждан киевская милиция будет принимать особые меры относительно выявления и прекращения таких правонарушений», - говорится в обращении милиции.

Милиция также предостерегает, что в результате передачи паспорта и его копии лицам, предлагающим деньги с целью подкупа избирателей, могут быть осуществлены преступления, причинен значительный материальный ущерб гражданам. Например, аферисты могут взять кредит на их имя, отобрать жилье или землю.

С целью предотвращения правонарушений Главное управление МВД в городе Киеве просит киевлян проявить гражданское сознание и сообщать о случаях попыток скупки голосов органам внутренних дел по телефону 02 или участковым инспекторам милиции.