"Эксперименты" Минобороны оставят солдат голодными - Тымчук

Передача воинским частям функции продовольственного обеспечения провоцирует коррупцию среди армейских чиновников и приведет к ухудшению качества питания военнослужащих.

Такое мнение высказал народный депутат и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в интервью сайту «Обозреватель».

«Сейчас навязывается мнение, что при «совковой» системе в этой сфере, дескать, коррупции и воровства было меньше. Я вам скажу по своему опыту учебы в военном училище и началу офицерской службы. Когда командование воинской части занимается полностью и закупкой продовольствия, и кормлением солдат, когда этим занимаются начпрод и штаб тыла и т.д., - коррупционный риск просто громаднейший. Повара несут каждый вечер домой огромные сумки с едой из столовой, работники продовольственных складов – то же самое, и на КПП их свободно пропускают, потому как все в доле. А на солдатском или курсантском столе остаются жалкие крохи», - считает Тымчук.

При этом парламентарий подчеркивает, что коррупция уйдет на низовой уровень, где ей трудно будет противодействовать.

«Разговоры о том, что такая система сразу сделает питание качественным, вызывает, как минимум, недоумение. Просто при аутсорсинге коррупция и воровство сосредотачиваются на «верхнем» уровне, где проводятся тендеры, и где их можно отследить и где бороться с ними вполне реально, а при «совковой» системе тотальное воровство уходит «вниз», на уровень отдельных частей и подразделений, где его отследить практически невозможно», - поясняет координатор «Информационного сопротивления».

Дмитрий Тымчук также напомнил, что несколько лет назад руководство Минобороны уже пытались вернуть в украинскую армию наряды на кухню.

«Когда у нас был министром обороны господин Ежель, он начинал выкидывать с «военного рынка» компании, которые ранее обеспечивали питание, и заводить свои. Тогда возникла фактически кризисная ситуация – воинские части сидели на сухом пайке, а министр кричал, что он вообще уберет этот аутсорсинг и вернет наряды на кухню. Тогда этого не произошло. Но сейчас аналогичная ситуация», - говорит военный эксперт.

Народный депутат также уточняет, что возвращение к советской практике нарядов по кухне в Минобороны это не переход к стандартам НАТО, а возвращение назад.

«Вместо того, чтобы совершенствовать существующую систему, в первую очередь с учетом опыта стран НАТО, почему-то военное руководство по сути говорит «давайте вернемся назад», вернем солдат на кухню и забудем про аутсорсинг. И самое главное, это прикрывается стандартами НАТО, что вообще звучит как басня», - отмечает Тымчук.

Как сообщалось, во Львовской академии сухопутных войск и в Одесской береговой базе МВС проводится эксперимент, который предусматривает передачу функций продовольственного обеспечения солдат непосредственно воинским частям. В рамках эксперимента военнослужащие уже начали нести службу на кухне.