Первый рабочий день недели принесет дожди на запад и север Украины

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны синоптики пообещали +9…+16, кратковременные дожди.

Кроме того, осадки ожидаются и в Житомирской, Черниговской и Сумской областях, там температура воздуха составит +10…+14.

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В центральных и восточных областях предвидится от +11…+15, на юге +16…+18, переменная облачность.

Завтра в столице кратковременные дожди, днем +12…+14, ночью +6…+8.