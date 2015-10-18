Первый рабочий день недели принесет дожди на запад и север Украины
19:55, 18 октября 2015Общество
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Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди в западных и северных областях.
Завтра в Киеве ожидаются кратковременные дожди / flickr.com/photos/desomnis
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На западе страны синоптики пообещали +9…+16, кратковременные дожди.
Кроме того, осадки ожидаются и в Житомирской, Черниговской и Сумской областях, там температура воздуха составит +10…+14.
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В центральных и восточных областях предвидится от +11…+15, на юге +16…+18, переменная облачность.
Завтра в столице кратковременные дожди, днем +12…+14, ночью +6…+8.
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