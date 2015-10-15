Погода на сегодня: по всей стране немного потеплеет, на западе и юге – дожди
10:28, 15 октября 2015Общество
243
В Киеве ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +11..+13.
Погода на 15 октября / Гидрометцентр
Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство: в 2016 году избыток нефти сохранится
В западных областях синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дожди. Температура днем +8..+12, в Ужгороде до +19, ночью – 0..+2.
На севере, востоке и в центре будет ясно с переменной облачностью, днем столбик термометра поднимется до +9..+13, ночью -3..+2.
В южном регионе и Крыму возможны дожди. Температура +11..+14, ночью +2..+4.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter