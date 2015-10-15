Погода на сегодня: по всей стране немного потеплеет, на западе и юге – дожди

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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В западных областях синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дожди. Температура днем +8..+12, в Ужгороде до +19, ночью – 0..+2.

На севере, востоке и в центре будет ясно с переменной облачностью, днем столбик термометра поднимется до +9..+13, ночью -3..+2.

В южном регионе и Крыму возможны дожди. Температура +11..+14, ночью +2..+4.