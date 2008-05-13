Миллионы подростков покупают наркосодержащие лекарства

В Украине миллионы подростков употребляют лекарства, которые содержат наркотические вещества, в частности трамадол, колдакт и тому подобное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Общественной организации «Объединение «Молодежь Украины» Сергей КУШНИРУК.

«Сегодня любой может свободно купить в аптеке лекарственные средства, которые влияют на организм человека как наркотик, а родители месяцами могут не замечать, что их ребенок в глубокой наркозависимости», - отметил он.

В свою очередь президент благотворительной организации «Жизнь без оправданий» Роман ТРОХИН высказал мнение, что бездеятельность украинских властей свидетельствует о «целеустремленном уничтожении последующих поколений нашей нации». «Аптечный бизнес в Украине процветает, зарабатывая на здоровье и жизнях детей», - отметил Р.ТРОХИН. По его словам, «мы уже имеем целое поколение украинцев, искалеченных трамадолом и другими подобными препаратами”. Он сообщил, что только в одном Киеве насчитываются тысячи семей, в которых парализованы искалеченные дети, которые в 14-15 лет начали употреблять колдакт. “В настоящее время это “лежащие” инвалиды, которые уже никогда не выздоровеют”, - отметил Р.ТРОХИН.

Он отметил, что в случае, “если в течение недели власти не начнут принимать действенных мер по ограничению свободного обращения подобных препаратов и легкого доступа к ним молодежи, то общественные организации и сами дети, которые пострадали в результате употребления наркотических лекарственных препаратов, перейдут к радикальным действиям, в частности к пикетированию Верховной Рады, Кабмина и Министерства здравоохранения”. “Мы соберем тысячи людей, начнем акции протеста, вплоть до голодовки", – сообщил Р.ТРОХИН.

Начальник Службы по делам несовершеннолетних г.Киева Николай КУЛЕБА также заметил, что это не является проблемой неблагополучных семей, большинство “трамадольщиков” – дети из добропорядочных семей. По его словам, сильнодействующие препараты продают в частных аптеках, деятельность которых в стране не контролирует ни одна структура.

Заместитель начальника Департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины Олег ШУТЯК сообщил, что в Украине недавно уже приняли постановление о квотировании выпуска трамадола.

“90% всего отечественного трамадола изготовляли на двух фармацевтических предприятиях – “Здоровье” (г.Харьков) и “Астрафарм” (г.Вишневое, Киевская область). В настоящее время лицензия на производство этого препарата в “Астрафарме” аннулирована”, - подчеркнул О.ШУТЯК.

По его словам, обычно наркоделки “трамадольного” бизнеса действуют через интернет, мобильные карточки, SMS-сообщения, поэтому их очень сложно выявить. Однако среди разоблаченных в этом году 11 преступных группировок 5 из них занимались распространением именно наркотических лекарственных средств, сообщил О.ШУТЯК.

Заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Константин КОСЯЧЕНКО, отметил, что Минздрав Украины готов принять все меры по ограничению обороту лекарств, которые содержат наркотические вещества.

“В настоящее время в Госкомпредпринимательстве лежит к подписи проект изменений, в котором мы предлагаем лишать лицензии аптеку, в которой при первой же проверке будет выявлено нарушение по сбыту ядовитых сильнодействующих лекарственных препаратов”, - сообщил К.КОСЯЧЕНКО.