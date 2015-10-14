В Полтаве открыли памятник гетману Ивану Мазепе (фотогалерея)

21:25, 14 октября 2015
Общество
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Сегодня на Соборной площади в Полтаве состоялась торжественная презентация памятника гетману Ивану Мазепе.

Как сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко, памятник вчера привезли из Киева и торжественно презентовали горожанам по случаю Дня защитника Украины.

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"Бронзовый" Мазепа "весит" 2,5 тонны, "рост" памятника - 3,20 метра. Его стоимость - почти 2 млн грн. Монумент создавали скульптор Николай Билык и архитектор Виктор Шевченко.

Во время презентации архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор отслужил молебен в честь гетмана.

Кроме представителей власти в торжественной церемонии принял участие потомок гетмана - Игорь Мазепа.

Установить памятник планируют возле Свято-Успенского собора уже в ноябре.

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