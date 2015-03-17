В Полтавской области объявили траур по погибшим в ДТП

В Полтавской области сегодня объявлен траур по погибшим в ДТП, которое произошло 16 марта во Чутовском районе на трассе Киев - Харьков.

Об этом сказано в распоряжении председателя Полтавской облгосадминистрации Валерия Головко и председатела Полтавского областного совета Петра Вороны.

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«В день траура на территории области отменены все развлекательные мероприятия. В знак траура на всех зданиях официальных учреждений, органов местного самоуправления, предприятиях и т.п. должен быть приспущен государственный флаг Украины. В 12:00 жители нашей области почтут своих погибших земляков минутой молчания», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, маршрутка и грузовик столкнулись в Полтавской области 16 марта. Количество погибших в ДТП вчера днем увеличилось до 8 человек. Грузовым автомобилем марки DAF управлял 48-летний харьковчанин. За рулем микроавтобуса "Фольксваген" был 45-летний полтавчанин.

По предварительной информации, грузовик DAF выехала на встречную полосу, по которой в сторону Харькова ехал микроавтобус. В маршрутке находились 14 пассажиров и водитель. В результате столкновения семь человек погибли на месте ДТП, один человек умер в больнице. Среди погибших и водитель микроавтобуса. Известно, что почти все пассажиры "Фольксвагена" - жители Полтавы в возрасте от 31 до 69 лет, преимущественно женщины.

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По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Водитель грузовика задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Полтавской обл.