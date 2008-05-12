С 1 июня украинцы могут оценить новую услугу от Винского
11:16, 12 мая 2008Общество
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Стоимость – 10 гривен
С 1 июня на Южной железной дороге будет действовать новая услуга для пассажиров – возможность зарезервировать через сеть интернета свободные места в поездах дальнего следования странами СНГ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, место можно будет зарезервировать на официальном сайте: www.pz.gov.ua. Для этого необходимо с помощью платежной банковской карточки оплатить стоимость услуги – 10 гривен – и распечатать специальный талон с кодом штриха. Сам же билет следует выкупить на протяжении следующих двух суток в кассах Северного терминала (г. Харьков), предъявив талон и удостоверение личности или паспорт.
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