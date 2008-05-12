Украине советуют открыть посольство футбольных фанов

Австрия советует Украине к Евро-2012 открыть посольство футбольных фанов, которое будет организовывать заезд заграничных болельщиков и будет заниматься их досугом. Об этом сказал на Дне Европы в Киеве посол Австрийской Республики в Украине Маркус Вукетич.

Посольство фанов будет действовать в этом году в Австрии, во время проведения Евро-2008. Посол Вукетич говорит, что австрийцы убедились – не все зависит от денег и инвестиций. Чрезвычайно важную роль в проведении европейского футбольного чемпионата играет логистика, удачная организация мероприятия, а также безопасность. «Чтобы контролировать потенциально опасные ситуации, мы организовали посольство фанов. Его представители встречают болельщиков в аэропортах, на автостанциях. Они знают разные языки и будут помогать им», - отметил посол Австрийской республики в Украине Маркус Вукетич. Он также рассказал, что на помощь Австрии приедут дополнительные отряды полиции из других стран, чтобы оградить людей от столкновений. Посол Польши в Украине Яцек Ключковски считает, что украинской стороне следует в первую очередь подумать о законодательной стороне проведения Евро-2012. «При таких огромных инвестициях, связанных с европейским первенством, очень важно иметь принцип государственного и частного партнерства», - подчеркнул Ключковски и прибавил, что в Польше законодатели сейчас усердно работают над этим.

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