На Донбассе обезвредили больше 600 заминированных игрушек, книжек и других вещей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сообщил председатель ДСНС Украины Николай Чечеткин во время отправки очередного гумконвоя на Донбасс.

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“На сегодняшний день нашими подразделениями на территории Луганской и Донецкой областей изъято и уничтожено более 42 тыс. единиц взрывоопасных предметов, из них более 600 единиц — специально установленные и замаскированные под детские игрушки, книжки, другие предметы быта”, - сказал он.

По словам Чечеткина, сейчас работы по разминированию ведутся в основном вблизи линии соприкосновения.

Работают представители сводного отряда ГСЧС, в который входят специалисты практически из всех областей Украины.